Londra'da binlerce kişi tedbirleri protesto etti
İngiltere'nin başkenti Londra, protestolara sahne oldu. Göstericiler, ülkedeki koronavirüs önlemlerini protesto etti. Binlerce kişinin maske takmaması da dikkati çekti.
Koronavirüs kısıtlamalarını protesto için binlerce kişi başkent Londra'da toplandı.
Kentin merkezinde yer alan Hyde Park'ta toplanan göstericilerin maske takmaması dikkat çekti.
Göstericiler, güvenlik güçlerinin kontrolü altında yürüyüş düzenledi. Protesto sırasında bazı göstericiler gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Priti Patel, göstericileri toplanmaması konusunda uyarıda bulunmuştu.
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