Londra'da binlerce kişi tedbirleri protesto etti: 33 gözaltı

Kısıtlamalar karşıtı binlerce kişi, yerel saatle 13.00'te (TSİ 16.00) Hyde Park'ta toplanarak yürüyüşe başladı.

Kovid-19 önlemleri kapsamında yasak olmasına rağmen yapılan gösteride, sık sık "Özgürlüğünüzü geri alın" ve "Özgürlük" sloganları atıldı.

Yürüyüşü engellemeye çalışan polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Arbedeler sırasında bazı kişiler, gözaltına alındı. Gözaltına direnen kişilerin çok sayıda polis tarafından yere yatırılarak kelepçelendiği görüldü.

Salgın konusunda yalan haber yapmakla suçladıkları BBC'ye de yürüyen eylemcilere polis müdahalede bulundu.

Polis, akşam saatlerine kadar süren gösteride 33 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.