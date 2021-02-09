"Logistikte Türkiye’de çok önemli bir noktadayız ve güçlü bir şekilde büyüyeceğiz"

Deutsche Post DHL Grup CEO’su Frank Appel Bloomberg HT’ye pandeminin lojistik üzerindeki etkilerini ve Türkiye’de yaptıkları yatırımları anlattı.

Appel, küresel ekonomide pandeminin etkilerinin 3. ve 4. çeyrekle birlikte azalmaya başladığını söylerken, Türkiye’de önemli bir noktada olduklarını ve güçlü bir şekilde büyüyeceklerinin altını çizdi.

Appel’in konuşmasında öne çıkanlar şöyle;

“Küresel ekonomide biraz daha toparlanma olacaktır”

Kovid-19 bütün sektörleri etkiledi. Çünkü tüketici talebi bir gecede bitti. İki etkisi oldu çok fazla insan online’a yöneldi, ama bir noktada da hacimler düştü. 3. ve 4. çeyrekte toparlanmalar görüldü. Bu yılda e-ticaretin çok iyi bir şekilde arttığını göreceğiz. Otomotiv ve sanayi sektörü negatif şekilde etkilendi. Otomotiv sektörünün biraz daha 4. çeyrekte toparlandığını gördük. Tüketici davranışı da değişti. 2. karantina ile birlikte ilk karantinaya göre daha çok harcamaya başladıklarını gördük. En çok Asya ve Avrupa kıtaları etkilendi. Asya’da bazı ülkelerin toparlanmaya başladığını gördük. Avrupa’da işler biraz daha normale dönüyor. Şu an dünyada 2 haneli düşüş yerine tek haneli düşüşler yaşanmaya başlandı. 2021 yılında da ticaretin bir şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Çin’de talep bazı noktalarda artıyor. Bu da yeni dönemde biraz daha normalleşecek. Küresel ekonomide biraz daha toparlanma olacaktır.

“Türkiye’ de güçlü bir şekilde büyüyeceğiz”

Lojistikte Türkiye’de çok önemli bir noktadayız. Yeni havalimanında çok büyük bir merkez oluşturacağız. Avrupa’dan ve Asya’dan ürünler Türkiye’ye gelecek ve müşterilerimizin siparişini buradan dağıtacağız. Türkiye’de mevcut müşterilerimize yenilerini de ekleyerek gerçekten büyüme potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum. Ancak ekonomi de büyümeli, genel olarak bir talep olması gerekiyor. Bunun da ekonomi tarafından gelmesi gerekiyor. Türkiye’de güçlü bir şekilde büyüyeceğiz.

Bloomberg HT