Login Akademi, medya sektöründe gençlere profesyonel dünyanın kapılarını açıyor

Üniversitelerin son sınıf veya yeni mezun öğrencilerinin ücretsiz olarak katılabilecekleri eğitim ve deneyim programı olan Login Akademi, 19 Nisan 2022 tarihinde başlıyor.

Kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkmak ve geleceklerinde tatmin edici bir meslek ve standartların çok üstünde bir kazanç elde etmek isteyen herkesin katılabileceği bu program, sektörün en köklü ve en kapsamlı medya eğitim programı arasında yer alıyor.

Sektöre bilinçli ve sorumlu adaylar yetiştiriliyor

Login Akademi; iletişim sektörünün önemli bir parçası olan medya planlama ve satın alma konusunda bilinçli, sorumlu, etik değerlere bağlı, pazarlama dünyasının içinde olmak ve bu konuda kariyer yapmak isteyen profesyonellerin yetişmesini ve sektöre kazandırılmasını sağlayan etkili ve referansı yüksek bir eğitim ve deneyim programı olarak dikkat çekiyor.

Bu programa arkasında iletişim konusunda 12 farklı şirketi ile sektörde önemli bir konuma sahip olan Brandcom Group şirketlerinde yer alan sektör profesyonelleri, akademisyenleri, medya kuruluşlarının önde gelen isimleri ve marka iletişim uzmanları eğitmen olarak katılıyor. Eğitimin sonunda özellikle offline ve online medya planlama uzmanlarının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Program iki ay sürüyor

Yaklaşık iki ay sürecek bu program sonunda başarı elde eden katılımcıların üç aylık bir staj ve deneyim programının ardından Brandcom Group grup şirketlerinde işe girişleri yapılıyor. Diğer adayların da sektörde iş bulmaları için gerekli referans ve iletişim programları uygulanıyor.

Pazarlama dünyası içinde birçok disiplinde deneyim kazanmak, parlak bir kariyer, sağlam bir gelecek isteyen genç profesyoneller tarafından her yıl beklenen bu programa başvurular üniversitelerin ilgili bölümlerinden yapılıyor Aynı zamanda www.loginakademi.com adresinde bulunan formu dolduruluyor. Sosyal medya hesapları üzerinden de programla ilgili detaylı bilgi alınıyor.