Login Akademi, iki aylık eğitim sürecinin sonunda 50 öğrencisini mezun etti

Üniversitelerin son sınıf veya yeni mezun öğrencilerinin ücretsiz olarak katılabilecekleri eğitim ve deneyim programı olan Login Akademi, eğitimleri sona erdi. 19 Nisan 2022 tarihinde başlayan süreç sonunda 50 öğrenci mezun oldu. Mezunlar için Brandcom şirketinin Levent’teki ofisinin bahçesinde bir tören düzenlendi. Törene eğitim boyunca ders veren akademisyenler, şirket yöneticileri ve genç mezunlar katıldı.

Sektöre bilinçli ve sorumlu adaylar yetiştirildi

Bu programa arkasında iletişim konusunda 12 farklı şirketi ile sektörde önemli bir konuma sahip olan Brandcom Group şirketlerinde yer alan sektör profesyonelleri, akademisyenleri, medya kuruluşlarının önde gelen isimleri ve marka iletişim uzmanları eğitmen olarak katıldı. Eğitimin sonunda özellikle offline ve online medya planlama uzmanları yetiştirildi. Sektöre bilinçli ve sorumlu adaylar kazandırıldı.

Dersler iki ay sürdü

Programda iki ay süren derslerin sonunda başarı elde eden katılımcıların üç aylık staj ve deneyim programının ardından Brandcom Group grup şirketlerinde işe girişleri yapıldı. Diğer adayların da sektörde iş bulmaları için gerekli referans ve iletişim programları uyguladı.