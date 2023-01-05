Liseli cinayeti: 16 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

Adana'da 16 yaşındaki lise öğrencisi Mustafa Çöplü, kız arkadaşının eski sevgilisi M.K. (16) tarafından konuşmak bahanesiyle çocuk parkına çağrıldı.



İki genç arasında çıkan tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Mustafa Çöplü, M.K. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.



Çöplü'ye yardım etmek isteyen arkadaşı Mert K.'da saldırganlar tarafından darp edilerek engellendi.



Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Çöplü, yaşamını yitirdi. Polisin gözaltına aldığı M.K. ve bir arkadaşının sorgusu devam ediyor.



Liselerde artan şiddet olayları son dönemde gündemden düşmüyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 11. sınıf olan N.G isimli öğrencinin, sınıf arkadaşları tarafından oyun figürleri yapmaya ve şınav çekmeye zorlandığı, darbedildiği ve hakarete uğradığı haberi büyük tepki toplamıştı.