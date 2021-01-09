Lindsey Graham canlı yayında Joe Biden'a seslendi

ABD'de Kongre'yi işgal girişimi ile başlayan ve 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle son bulan olayların yankıları devam ediyor.

Olaylardan Trump'ı sorumlu tutan Demokratlar, pazartesi günü başkanın görevinden el çektirilmesi sürecini başlatacak. Sürecin hafta içinde Senato ve Temsilciler Meclisi'ne getirilmesi için çalışmalarını hızlandıran Demokratlara çağrı, Lindsey Graham'dan geldi.

Cumhuriyetçilerin en çok tanınan ve Trump'a yakınlığıyla bilinen Graham, Fox News ekranlarına çıktı. ABD Başkanı Trump'ın olaylar sonrası "faydalı" bir video yayınlayarak, kanlı protestoları kabul etmediğini ve Kongre'yi basanların cezalandıracağını açıkladığını hatırlatan Graham, Joe Biden ve Nancy Pelosi'ye seslenerek, Trump'a karşı başlatılacak bu sürecin durdurulmasını istedi.

İngiliz Daily Mail'in Amerika edisyonu, Graham'ın çağrısını "yalvardı" başlığıyla servis etti.

ABD ANAYASASINDAKİ 25. MADDE NE DİYOR?

ABD Anayasası'nın 25. ek maddesi, bir ABD başkanının görevini yerine getiremeyeceğine kanaat getirilmesi durumunda, başkanın görevden alınarak yerine başkan yardımcısının geçici olarak görevi devralmasını içeriyor. Maddenin uygulanması için ise Mike Pence'in başkanı görevden alma kararına kabine üyelerinin salt çoğunluğunun destek vermesi gerekiyor. Pence'in böyle bir atması durumunda ise, Trump'ın Kongreye bir mektup göndererek karara itiraz etme hakkı bulunuyor. Pence ve kabine üyelerinin ise bu kararı savunmaları için 4 gün süresi bulunuyor.

SENATO VE TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE 3'TE 2 ÇONLUK SAĞLANMASI GEREKİYOR

4 günlük sürenin sonunda Kongre bir oylama yapıyor ve her iki kanattan da 3'te 2'sinin desteğini alması durumunda Trump, görevden alınabiliyor. Bu da karara 67 Senatör ve 290 Temsilciler Meclisi üyesinin destek vermesi gerektiği anlamına geliyor.

AZLEDİLMESİ İSE ZOR

Öte yandan Trump'ın görevden alınması için 25. ek maddenin kullanılması çağrısı yapan isimler, Pence'in böyle bir adım atmaması durumunda, azil soruşturması seçeneğinin de masada olduğunu belirtiyor. Ancak Trump'ın 20 Ocak'ta görevi Biden'a devredeceği göz önüne alındığında, azil sürecinin bu kadar kısa bir sürede işletilmesi pek mümkün görünmüyor.

Trump daha önce de azledilmek istenmişti. Ancak o dönem cumhuriyetçilerin Senato'daki oylarıyla azilden kurtulmuştu.