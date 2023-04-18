Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile siyasi parti genel başkanlarının Ramazan Bayramı programları belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramın ilk günü İstanbul'da olması öngörülüyor.

Bayramın ikinci gününde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gidecek Erdoğan'ın, Nurdağı ilçesinde depremzedeler için yapılan ilk köy evlerinin teslim törenine katılımı planlanıyor.

Bayramın son günü İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına katılacak Erdoğan'ın, daha sonra Sakarya'ya geçmesi bekleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bayramın ilk günü Adıyaman'da depremzedelerle bir araya gelecek.

Bayramın ikinci gününde İstanbul'da olacak Kılıçdaroğlu'nun, üçüncü günde ise Ankara'da düzenlenecek 23 Nisan programına katılması planlanıyor.

Sinan Oğan ve Muharrem İnce

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın bayramı Almanya, Belçika ve Hollanda'da Türk vatandaşlarla bir arada geçirmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise bayramda memleketi Yalova'da olacak.

Devlet Bahçeli Ankara'da olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı'na Ankara'da girecek.

Bahçeli, bayram namazının ardından partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret edecek.

Bayramın ikinci gününde ise Bahçeli'nin, Nurdağı'na yapacağı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etmesi bekleniyor.

Meral Akşener deprem bölgesine gidecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Malatya'daki "Bayram Sofrası" programında depremzedelerle bir araya gelecek.

Aynı gün Hatay'da depremzedelerle buluşacak Akşener'in, bayramın ikinci ve üçüncü günleri ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Kırıkkale, Yozgat, Konya ve Karaman'ı ziyaret etmesi öngörülüyor.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, bayramın ilk günü partili milletvekilleriyle depremden etkilenen Hatay'da olacak. Eş Genel Başkan Pervin Buldan ise bayramı İstanbul'da geçirecek.