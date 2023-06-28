Liderlerin bayram programı belli oldu!
Liderlerin Kurban Bayramı programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı ailesi ile birlikte geçirecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ankara dışında olacak. MHP Lideri Bahçeli ise Ankara'da olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programı belli oldu.
Erdoğan, Kurban Bayramını ailesi ile birlikte Ankara dışında geçirecek.
Kılıçdaroğlu Ankara dışında olacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ankara dışında olacak. Bayramı ailesi ile birlikte geçirecek.
Bahçeli ve Akşener Ankara'da olacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geleneği bozmayacak. Bayramı Ankara’da karşılayacak.
MHP Lideri Bahçeli, bayram namazının ardından Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret edecek. MHP Genel Merkezi’nde partililerle bayramlaşacak.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramda Ankara’da ailesi ile olacak.
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