Libyalı temsilcilerden Türkiye'ye 'teşekkür' mesajı

Libya'nın önemli siyasi ve toplumsal aktörlerinden Tebu, Tuareg ve Amazik toplumlarının meclis başkanları ve beraberlerindeki heyet, İstanbul'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Libyalı temsilciler, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.

Aralarında Amazik Yüksek Meclis Başkanı Mehemed Abdullah Ahmed Talib, Ulusal Barış Komisyonu Üyesi Ulusal Barış Komisyonu Üyesi Haibil A. M. Doayi, Tuareg Toplumu Yüksek Meclisi Başkanı Moulay Kedidi, Tebu Şeyh ve Ayan Meclisi Başkanı İbrahim Wardko Darko, Tuareg Toplumu Yüksek Meclisi Üyesi ve eski Milletvekili Houssin Moustafa Madi Eshikh ve Tuareg Ubari Hukuk Fakültesi Dekanı Abobakeer Mohamed Mohamed Easa'nın olduğu heyet, vefatından önce İHH'nın Libya'dan Sorumlu Başkan Yardımcılığını yapan Ahmet Sarıkurt'un ailesini ziyaret etti.

Daha sonra İHH Genel Merkezi'ne giden heyet, İHH Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Oruç ve vakıf yöneticileri tarafından karşılandı.

Heyet burada yapılan görüşmelerde, Türkiye'yle iş birliğine devam etme yönündeki kararlılıklarını dile getirdi.

Oruç, heyetin ziyaretinin tarihsel önemine dikkat çekerek, "Bizim gayemiz kardeşlik köprüsünü kurmak. Bunu başarmak bizim en büyük kazancımız olacaktır. Bu ziyaret ümmet kardeşliğinin bir göstergesi. Bizi buraya gelerek mutlu ettiler. İHH olarak da Libya'da kardeşlerimizin yanındayız ve oradaki barış sürecini destekliyoruz." dedi.

Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılışının önemine de değinen Oruç, kararın dünyadaki Müslümanlar tarafından sevinçle karşılandığını belirtti.

"Hafter'e karşı verilen mücadelede desteği için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz"

Toplantının ardından AA muhabirine konuşan Libyalı temsilciler, Türkiye'yle dostluk ilişkilerine devam etmek istediklerini belirterek, desteği dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

Amazik Yüksek Meclis Başkanı Mehemed Abdullah Ahmed Talib, İHH'nın davetinin kendilerini çok mutlu ettiğini ve Amazikleri temsilen Türkiye'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Ziyaretin iki ülkenin kardeşlik temelindeki ilişkilerinin bir göstergesi olduğunu belirten Talib, "Türkiye ve Libya arasındaki ilişkileri güçlendirmek istiyoruz. Amazik halkı olarak kurulacak sivil ve adil bir hükümeti her zaman destekleyeceğiz. Ülkenin bölünmesini değil Libya'da tüm unsurların katılımıyla oluşmuş kardeşlik temelli bir yönetim istiyoruz. Barışın ve istikrarın hakim olduğu, Libya'yı oluşturan tüm grupların adil bir şekilde yer aldığı bir yönetim hepimize güzellikler getirecek." diye konuştu.

Talib, Türkiye'nin Libya'nın daha iyi bir gelecek kurması için büyük katkılar sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Amazikler olarak Türk hükümetine teşekkürlerimizi sunuyoruz çünkü darbeye karışan Hafter'in saldırısına karşı Türkiye'nin verdiği destek çok önemli. Türkiye'nin verdiği bu destek bizim kardeşlik bağımızı güçlendirdi ve ülkemizin daha güzel bir geleceğe kavuşması için önemli. Hiçbir zaman unutmayacağız. Kardeş ülke Türkiye'de İzmir'de gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz."

"Libya'nın demokratik ve kendi öz kaynaklarını kullanan bir ülke olması için mücadele ediyoruz"

Tuareg Toplumu Yüksek Meclisi Başkanı Moulay Kedidi de ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kedidi, birkaç yıl önce de İHH'nın aracılığıyla Türkiye'ye geldiğini ve ziyaretin Tuaregler açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Bu ziyarette Tebu ve Amazik kabilelerinden temsilcilerle bir araya gelmenin ayrı bir öneme sahip olduğunun altını çizen Kedidi, "Ziyaret ülkemizdeki dostluğa da katkı sunacak. Bu açıdan özel bir yeri var. Burada Libya'daki barış ortamının sağlanması için neler yapılması gerektiğini konuştuk. Ziyaretin ülkemiz için iyi bir geleceğe katkı sunacağına eminim. Ziyaretler ülkeler ve toplumlar arasındaki kardeşliği artırıyor. İlişkileri daha da güçlendirmek ve devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kedidi, sivil toplum kuruluşları ve resmi yetkililerle görüşmeler gerçekleştireceklerini söyledi.

Türkiye'nin de destekleriyle Libya'da sivil bir yönetimin kurulması için mücadele ettiklerini anlatan Kedidi şöyle devam etti:

"Libya'nın demokratik bir ülke olması ve uluslararası alanda hak ettiği yere gelmesi için mücadele ediyoruz. Kendi öz kaynaklarını kullanabilen, iktisadi olarak bağımsızlığını kazanmış bir Libya istiyoruz. Türkiye bizimle kardeşlik hukukunu her zaman yerine getirdi ve bu mücadelede her zaman bizimle oldu. Türkiye'nin yardımları ve kardeşliği için teşekkür ediyoruz. "

"Recep Tayyip Erdoğan Libya'da farklı düşünen grupları bir araya getirdi"

Tebu Şeyh ve Ayan Meclisi Başkanı İbrahim Wardko Darko da sözlerine Türkiye'de çok güzel karşılandığını söyledi.

Tebu halkını ve meclisini temsil ettiğini dile getiren Darko, "Türkiye'nin Libya'da sivil iradenin güçlenmesi ve söz sahibi olması için yaptığı çalışmalardan dolayı mutluyuz. Bu desteği unutmayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Libya'da farklı düşünen grupların yakınlaştırılması, barış ortamının tesis edilmesi ve sivil yönetim için yaptığı çalışmalar ve destekleri için teşekkür ediyoruz. Türkiye Libyalıların güzel bir gelecekte mutlu olması için büyük emekler sarf ediyor. Bunlar için de ayrıca teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Darko, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet dilediğini sözlerine ekledi.

Heyet Ayasofya-i Kebir Camii ziyaretinin ardından yarın çeşitli sivil toplum kuruluşları ve medya mensuplarıyla görüşecek, çarşamba günü Ankara'ya hareket edecek.