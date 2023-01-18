Libya'daki Temsilciler Meclisi, "seçim" için Devlet Yüksek Konseyi'ne 15 gün süre tanıdı

Temsilciler Meclisi (TM), birkaç gün önce Akile Salih İsa ile Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri arasında varılan mutabakatı tartışmak için ülkenin doğusundaki Bingazi şehrinde oturum düzenledi.

Oturumun açılışında konuşma yapan Salih, kendisinin Konsey Başkanı Mişri ile gerçekleştirdiği müzakereleri ve ikisi arasında varılan fikir birliğini değerlendirdi.

Devlet Yüksek Konseyi (Başkanı Mişri) ile yapılan anlaşmanın yalnızca sözlü bir yakınlaşma olduğunu ve sahada gerçek bir eylem olmadığını ifade eden Salih, "Konsey, tek yasama organı olarak TM'nin kararlarına saygı duymalıdır. Seçimlerin anayasal temeline ilişkin TM'ye yanıt vermesi için konseyin 15 günü vardır." diye konuştu.

Salih, Devlet Yüksek Konseyi ile yaşanan anlaşmazlığa ilişkin olarak, konunun çift uyrukluların cumhurbaşkanlığına adaylığı konusuna odaklandığını belirtti.

Çifte vatandaşlık sahibi olanların adaylıkları için imkan tanınması çağrısında bulunan Salih, çifte vatandaşlığı bulunan birinin seçimleri kazanması durumunda diğer vatandaşlıktan vazgeçeceğine dair bir maddenin eklenmesi olasılığına işaret etti.

TM Başkanı Salih ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri, 5 Ocak'ta Kahire ziyaretleri kapsamında Mısır Meclis Başkanı Hanefi Cibali'yle gerçekleştirdikleri üçlü görüşmenin ardından yaptıkları basın açıklamasında, yakında Libya için yeni bir yol haritasının duyurulacağını ve bir anayasa belgesi üzerinde de anlaşmaya varıldığını belirtmişti.

TM Başkanı Salih, bugün Mısır'ın El-Kahire El-İhbariyye kanalına verdiği röportajda, genel seçimlerin herhangi bir zamanda yapılmasını sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, şu anda seçim sürecini düzenleyen yasalar üzerinde müzakerelerin sürdüğünü ifade etmişti.

Ülkede "bir yürütme otoritesine ihtiyaç olduğunu" ve Libyalıların çıkarlarının her şeyin üzerinde tutulması gerektiğini dile getiren Salih, "Temsilciler Meclisi ile Devlet Yüksek Konseyi arasında fikir birliğine varılmasının ardından, önümüzdeki kasım ayına kadar seçimler yapılacak. Seçim sürecinde vatandaşlar seçimin önemi ve sonuçlarını kabul etme konusunda bilinçlendirilerek, hazırlık yapılmalı." diye konuşmuştu.

Libya'daki seçim çıkmazı

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.