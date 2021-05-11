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Libya'da tuzaklanan mayın, EYP ve mühimmat temizliği sürüyor

Milli Savunma Bakanlığından Libya'da darbeci Hafter'in tuzakladığı mayın, el yapımı patlayıcı ve mühimmat temizliğinin sürdüğü bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Libya'da darbeci Hafter'in tuzakladığı ve masum siviller için tehlike oluşturan mayın, EYP ve mühimmat için temizlik çalışmaları sürüyor. Tespit edilen mayın, EYP ve mühimmat METİ, PMKİ, SAS ve EOD timlerimiz ile Libya Savunma Bakanlığı EOD timleri tarafından imha ediliyor." ifadelerine yer verildi.

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