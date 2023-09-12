Libya'da sel felaketi: 3 bin ölü, 10 bin kayıp!

Libya'nın doğusundaki "hükümetin Başbakanı" Usame Hammad, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 2 bini geçtiğini söyledi. Hammad, Derne'deki durumu "felaket ve iyi değil" olarak nitelendirdi.

7 bini aşkın kişi kayıp

Libya doğusundaki hükümetin İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe ise, Derne kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 1500'den fazla kişinin cansız bedeninin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını söylemişti.

3 günlük yas ilan edildi

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Yağış miktarı "40 yılın en yükseği"

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğunu ifade etti.

Hammude, meteoroloji verilerinin Cebel el-Ahdar bölgelerinde kaydedilen yağış miktarının yaklaşık 400 milimetreyi gösterdiğini ve bu miktarın Libya'da 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Libya halkının yanındadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, Libya halkının yanındadır. AFAD'ımızın koordinasyonunda bu sabaha karşı Bingazi'ye iniş yapmak üzere 3 uçuş organize edilmiştir." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan: Dualarımız Libya ile

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Libya'da yaşanan sel felaketinden dolayı "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya'daki sel felaketinin yürekleri sızlattığını belirterek, "Afetten etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Kaybolan vatandaşların sağ salim bulunmasını temenni ediyorum. Dualarımız Libya ile." ifadesini kullandı.

Libya'ya arama kurtarma ekiplerini götürecek ilk uçak Ankara'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı Libya'ya arama kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerini taşıyacak üç nakliye uçağından ilkinin Ankara'dan hareket ettiğini bildirdi.