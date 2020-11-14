Libya'da seçimler 24 Aralık 2021'de yapılacak

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda, ülkedeki seçimlerin Libya'nın bağımsızlık günü 24 Aralık 2021'de yapılması üzerinde anlaşma sağlandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams, Tunus'un başkentinde BM tarafından seçilen 75 Libyalının katıldığı Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda yapılan görüşmelere ilişkin düzenlediği online basın toplantısında, forumda ülkedeki seçimlerin 24 Aralık 2021'de gerçekleştirilmesi konusunda uzlaşma sağlandığını söyledi.

Seçimlere gitmek için yeni bir yürütme yapısının olması gerektiğini kaydeden Williams, bunun için de Berlin Konferansı'nda varılan uzlaşı çerçevesinde hazırlanan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ışığında, geçiş dönemini yönetmek üzere yeni bir Başkanlık Konseyi ve yürütme organı kurulmasının planlandığını belirtti.

Seçim tarihinin bu geçiş yönetiminin görevi konusunda bir süre koyduğuna işaret eden Williams, Başkanlık Konseyi ya da yürütmeyi üstlenecek hükümetin sadece yetkilerinin ve görevlerinin ele alındığını ancak bu rolleri üstlenecek isimlerin görüşülmediğinin altını çizdi.

Williams, BM'nin seçimlere teknik destek sağlayacağını, seçimleri Libya'nın kendi bağımsız seçim kurumunun yöneteceğini vurguladı.

Forum'daki görüşmelerin olumlu bir atmosferde devam ettiğini aktaran Williams, Libya'da Misrata kentinde gerçekleştirilen belediye meclisi seçimleri ile Trablus'ta yakında yapılacak yerel seçimlerin, gelecek yıl 24 Aralık'taki oylama için örnek niteliği taşıyacağını kaydetti.

Anayasa üzerinde yürütülen çalışmalarda bir taslak metnin hazırlanacağını belirten Williams, forumda, 1951 Anayasası'nın örnek alınmasının masaya yatırıldığını, geçici anayasayla sandığa gidilmesinin ardından seçilecek yasama meclisinin yeni bir anayasa hazırlamasının görüşüldüğünü, aynı şekilde seçim yasasında reform yapılmasının ele alındığını aktardı.

Libya için 2015 yılında Suheyrat kentinde gerçekleştirilen görüşmelerinin aksine bu sürecin daha kapsayıcı yürütüldüğünü savunan Williams, ülkedeki devlet kurumlarındaki parçalanma, düğümlenme, hizmetlerin eksikliği, ekonomik durumun Libyalıların çözüme arzusunu arttırdığını belirtti.

Libya krizindeki taraflar arasında yürütülen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının altıncı turunda Sirte eksenindeki Sahil Yolu'nun açılması, bu rota üzerindeki mayınların temizlenmesi, silahlı birliklerin, yabancı güçlerin ve paralı askerlerin bu noktadan çekilmesinin kararlaştırıldığına işaret eden Williams, bunun en kısa sürede hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.