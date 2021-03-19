Libya'da Hafter'in kontrolündeki Bingazi'de kimliği belirsiz 11 ceset bulundu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, elleri bağlı haldeki cesetler Bingazi'nin El-Havari bölgesindeki bir çimento fabrikası yakınında bulundu.

Cesetlerin baş ve göğüs kısımlarında işkence ve silah izleri tespit edildiğini ve öldürülmelerinin üzerinden yaklaşık 10 gün geçmiş olabileceğini aktaran kaynaklar, kimliklerinin ise henüz belirlenmediğini kaydetti.

İnsan hakları savunucularına göre Bingazi, sık sık Hafter'e bağlı unsurların güvenlik ihlallerine sahne oluyor.

Libya'da Hafter’e destek veren aşiret liderleri, 15 Mart'ta yaptıkları açıklamada, Hafter milislerinin Bingazi'den çıkarılması çağrısında bulunmuştu.