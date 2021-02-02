Libya'da elektrik krizi sona erecek

Libya Elektrik Şirketi Müdürü İbrahim el-Fellah, Türk firmalarının, Libya’da elektrik üretmek için anlaşma imzalamaya hazırlandığını belirtti.

Fellah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya'da halihazırda günlük üç saat süren elektrik kesintileri yaşandığını ve 1000 megavat elektrik açığı bulunduğunu belirtti.

Şirketin mevcut durumda, 5 bin 500 megavat elektrik ürettiğini ve bunun da ihtiyacı karşılamak için yetersiz olduğunu ifade eden Fellah, 6 bin 500 megavat elektrik üretimine ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Fellah, 2020 yaz aylarında durumun çok daha kötü olduğunu, günlük elektrik kesintilerinin 20 saate ulaştığını hatırlattı.

Elektrik krizini sona erdirmek için stratejik bir plan üzerinde çalışılıyor

Hizmet veren 10 elektrik santrali olduğunu ancak gerekli bakımlarının yapılamaması nedeniyle istenilen şekilde elektrik üretemediklerini aktaran Libyalı yetkili, Ekim 2020'den bu yana ülke genelinde sık sık yaşanan elektrik kesintilerinden kaynaklanan krizi sona erdirmek için stratejik bir plan uygulamaya çalıştıklarını kaydetti.

Şirketin bu kapsamda, ülkenin çeşitli bölgelerine 2 bin 600 megavat elektrik götürebilmek için yabancı şirketlerle anlaşmalar yaptığını belirten Fellah, Türk firmalarının, Libya'da elektrik üretmek için anlaşmalar imzalamaya hazırlandığını söyledi.

Fellah, Türkiye'den ENKA İnşaat ve Sanayi Şirketi'nin Alman Siemens şirketiyle iş birliği içinde iki büyük elektrik üretim ünitesi kurmak için çalıştığını, 640 megavat elektrik elde edecekleri bu projenin, 2022 yılı başında Misrata kentinde hizmet vermeye başlayacağını anlattı.

Bu iki şirketin Trablus'un batısında başka bir proje için de çalışmalar yürüttüğünü aktaran Fellah, yine 2022 başında hizmet verecek ve 670 megavat üretim yapacak 4 elektrik üretim ünitesinin faaliyete geçmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Trablus'un güneyinde 1300 megavat kapasiteli bir elektrik santrali kurmak için Alman şirketi Siemens'in iş birliğinde bir başka Türk şirketi Çalık ile sözleşme prosedürleri olduğunu ifade eden Fellah, anlaşmanın 500 milyon dolar değerinde olduğunu kaydetti.

Libya'da uzun süredir devam eden siyasi krizle birlikte taraflar arasında yaşanan çatışmalar, ülkedeki elektrik üretimi alt yapısına zarar vermişti.