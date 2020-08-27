Libya'da dengeleri değiştirecek gelişme!

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin kabilesi Kazazife, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'den desteğini çekti. Kabile konseyi tarafından yapılan açıklamada, "Kazazife kabilesi mensupları Sirte bölgesinde Hafter’e mensup güçlerden derhal ayrılsın" denildi.

Yapılan açıklamada Hafter milisleri tarafından Sirte’de alıkonulanların tamamının serbest bırakılması, vatandaşların evlerini basan paralı askerlerin ve Nasır Uveydat adındaki kabile mensubu vatandaşı öldüren Hafter milislerinin teslim edilmesi istendi.

Taleplerin yerine getirilmemesi durumunda ise, Hafter milislerinin "düşman" olarak ilan edileceği bildirildi.