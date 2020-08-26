Libya'da bir Türk askeri şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Libya'nın Trablus şehrinde 25 Ağustos 2020 tarihinde Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın görevi esnasında rahatsızlandığı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Bakan Akar Başsağlığı diledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da şehit olan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz için "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" mesajını paylaştı.