Libya'da bilanço ağırlaşıyor: 5 bin ölü, 10 bin kayıp!

Libya resmi haber ajansı LANA, Derne şehrinde selde ölenlerin sayısının 5 bin 300'e çıktığını, binlerce kişinin de kayıp olduğunu duyurdu

10 Bin kişi kayıp

Kızılhaç, sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını duyurdu.

3 günlük yas ilan edildi

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Yağış miktarı "40 yılın en yükseği"

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğunu ifade etti.

Hammude, meteoroloji verilerinin Cebel el-Ahdar bölgelerinde kaydedilen yağış miktarının yaklaşık 400 milimetreyi gösterdiğini ve bu miktarın Libya'da 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Libya halkının yanındadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, Libya halkının yanındadır. AFAD'ımızın koordinasyonunda bu sabaha karşı Bingazi'ye iniş yapmak üzere 3 uçuş organize edilmiştir." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan: Dualarımız Libya ile

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Libya'da yaşanan sel felaketinden dolayı "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya'daki sel felaketinin yürekleri sızlattığını belirterek, "Afetten etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Kaybolan vatandaşların sağ salim bulunmasını temenni ediyorum. Dualarımız Libya ile." ifadesini kullandı.

Libya'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Libya'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için başkent Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda gıyabi cenaze namazı kılındı.