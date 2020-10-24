Libya'da ateşkes sonrası kritik açıklama

Libya Ulusal Mutabakat hükümet güçlerinin sözcüsü Albay Muhammed Kununu, Halife Hafter liderliğindeki "Libya ordusuna" olan güvensizliğini dile getirdi.

Hafter'in destekçilerini "suç örgütü" olarak nitelendiren Kanunu, onları sorumlu tutacak uluslararası bir soruşturma çağrısında bulundu.

Sözcü Muhammed Kanunu bugün yaptığı açıklamada, "Tüm barışçıl çözümlerin sona ermesinin ardından uzlaşma hükümetinin çözüm sağlama ve güç kullanma politikasını her zaman destekledik ... on sekiz aydır akıl yargısına çağırıyoruz ve ülkeyi savaş belasından kurtarıyoruz. Ancak, Başkente ve Batı şehirlerine yönelik saldırıda yer alanların sorumluluğunu içermeyen hiçbir barış yolunun başarısına güvenmiyoruz" dedi.

"Hafter'in terörist milisleri ve Alkani çetelerinin Tarhuna halkına karşı işlediği soykırım suçlarını dünyaya ortaya çıkaran uluslararası bir soruşturma bekliyoruz” diyen Libya Ulusal Mutabakat hükümet güçlerinin sözcüsü Kanunu;

BM misyonunu Sirte, El-Jufrah ve Brak Al-Shati kentlerine “Hafter safında savaşan binlerce paralı askerin hareketlerini tespit etmek için" gözlemciler göndermeye çağırdı.

Kanunu'nun yorumları, Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Libya Ordusu temsilcilerinin dün Cenevre'de BM sponsorluğunda yapılan görüşmeler sonrasında ateşkes anlaşmasına varmasının ertesi günü geldi.