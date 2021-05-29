Libya ordusu: Suriye'den Hafter'e asker taşıyan 74 uçuş tespit ettik

Libya'da siyasi istikrarın önündeki en büyük engel olan, isyancı Hafter'e destek sürüyor.

Libya ordusu ateşkesin başlangıcından beri Suriye'den Hafter'e askeri personel taşıyan 74 uçuş belirlendiğini açıkladı.

Uçaklar radardan gizleniyor

Açıklamaya göre başkent Şam'dan ve Lazkiye'deki Rus kontrolündeki Humeymim Üssü'nden kalkan uçaklar Bingazi'deki Benina Havaalanı'na iniş yapıyor.

Beşşar Esed'in yakınlarına ait Cham Wings şirketinin uçakları, Birleşik Arap Emirlikleri kontrolündeki El-Hadim Askeri Üssü'ne de iniyor.

Uçaklar Libya hava sahasına girdiğinde radardan da gizleniyor.

Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu ise uçuşların Birleşmiş Milletler ve 2020'de imzalanan ateşkes anlaşmasına aykırı olduğunu vurguladı.