Libya Başbakanı Serrac: Ülke tek merkezden yönetilmelidir

Libya'nın İtalya işgalinden kurtuluşunun 69'uncu yıl dönümü Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda törenle kutlandı.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, törende yaptığı konuşmada, "Babalarımız ve evlatlarımızın Şubat devriminde (Kaddafi rejiminin düşmesi), Sirte'nin DEAŞ'tan temizlenmesi ve Öfke Volkanı Operasyonu'nda gösterdikleri fedakarlıklar ölümsüzlüğünü koruyacak." dedi.

Serrac, Libya'daki krizin sona ermesinin zamanının geldiğini, ülkenin işgalden kurtuluşunun bir sonraki yıl dönümünde Libyalıların seçim düğününü kutlayacağını söyledi.

Törene, Türkiye'nin Libya Büyükelçisi Serhat Aksen de katıldı.

Serrac, televizyondan yaptığı halka sesleniş konuşmasında ise gelecek yıl 24 Aralık’ta bütün Libya topraklarında cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri yapılması fikrini desteklediklerini belirterek, seçimlerin başarılı olması için büyük gayret sarf ettiklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonunundan seçimlerin gerçekleşmesi için teknik destek istediklerini dile getiren Serrac, "Ülke tek merkezden yönetilmelidir. Uluslararası toplumu barış sürecini reddedenlerden hesap sormaya çağırıyoruz." dedi.

"Libyalılar vatan için savaşanları asla unutmayacak"

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu da bağımsızlık günü münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.

Libya toprakları ve başkent Trablus için kanını ve canını verenlerin zafer kazandığının kaydedildiği açıklamada, "Libyalılar vatan için savaşanları asla unutmayacağı gibi ona ihanet edenleri de unutmayacak." ifadelerine yer verildi.

BM öncülüğünde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda, Libya'da genel seçimlerin ülkenin düşman işgalinden kurtulduğu güne denk gelen 24 Aralık 2021'de yapılması kararlaştırılmıştı.