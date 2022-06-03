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LGS için toplu taşıma ücretsiz olacak

LGS'ye girecek öğrenciler ve görevli öğretmenler için sınavdan 2 saat önce ve sonra toplu taşıma ücretsiz olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 5 Haziran Pazar günü 17 bin 915 okulda yapılacak.

Liselere geçiş sistemi sınavının yapılacağı gün, öğrenci ve öğretmenler toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak.

Sınava giriş ve görevli belgelerini gösteren öğrenci ve öğretmenler için sınavdan 2 saat önce ve 2 saat sonra ulaşım ücretsiz olacak.

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