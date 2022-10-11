Leonardo Dicaprio'nun 25 yaşından büyük yeni sevgilisi!
Leonardo Dicaprio 25 yaşını geçen sevgililerinden ayrılıyor ve kendisine yine 25 yaşından küçük bir kız arkadaş buluyordu. Adeta 25 yaş kuralı vardı. Ancak bu kuralını bozdu ve 27 yaşında bir sevgili yaptı, işte yeni sevgilisi!
Leonardo Dicaprio geçtiğimiz günlerde 25 yaşına basan sevgilisi Camila Morrone'den ayrıldı.
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Leonardo Dicaprio, 25 yaşını geçen sevgililerinden ayrılıyor. Bu durum fanları tarafından bir grafik olarak bile yapıldı.
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Gisele Bündchen
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Bar Refaeli
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