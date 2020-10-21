Lefkoşa'da Türkiye karşıtı zirve

GKRY Cumhurbaşkanı Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye karşısında iş birliğini sürdürme kararı aldı. Zirvede ayrıca Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kurucu tüzüğü imzalandı.

Lefkoşa'da Türkiye karşıtı Doğu Akdeniz zirvesi gerçekleştirildi. Aralarında Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi'nin bulunduğu grup, 8’inci Üçlü İş Birliği Zirvesi kapsamında Lefkoşa'da bir araya geldi.

Zirve kapsamında ortak toplantı gerçekleştiren liderler, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle suçladı.

TÜRKİYE'YE KARŞI SUÇLAMA

Zirvenin ardından açıklamalarda bulunan ülke liderleri ‘Doğalgaz’, ‘Akdeniz’, ‘deniz yetki alanları’ ve birçok alanda iş birliği" mesajı verdi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yaşanan gerilim konusunda Türkiye’yi suçlayarak, “Ankara diyalog yerine, anlaşmazlıkları seçti” dedi.

DOĞU AKDENİZ GAZ FORUMU KURUCU TÜZÜĞÜ İMZALANDI

Türkiye düşmanlığının gizlenmediği toplantıda üç ülke Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kurucu tüzüğü imzalandı. Cumhurbaşkanı Sisi ise Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile üçlü işbirliği mekanizmasını güçlendirmek için çalıştıklarını belirterek "GKRY ve Yunanistan ile deniz sınırlarının çizilmesi için başarılı bir model sunduk” ifadelerini kullandı.