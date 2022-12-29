Lavrov: Batılılar Ukrayna'yı kışkırtıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov devlet televizyonu Pervıy Kanalı'nda gündemdeki konuları değerlendirdi.

Büyün olasılıkları dikkate aldıklarını anlatan Lavrov Savaşı Batının kışkırttığını iddia ederek, "Tetikte olmak zorundayız. Çünkü birçok yasadışı şey, 'Ukrayna'yı kurtaracağız, çünkü Ukrayna, Avrupa'dır' sloganıyla yapılıyor" dedi.

ABD’nin Ukrayna’ya Patriot sistemlerini sevk etme kararını da değerlendiren Lavrov, şöyle devam etti:

"Amerikalılara, büyükelçiliğimiz üzerinden kullanımı zor olan Patriot sistemlerinin devredilmesi kararının, Amerikalı uzmanların orada (Ukrayna'da) olacağı anlamına gelip gelmediğini sorduk. Bize oldukça kapsamlı cevap verildi ve bunun planlanmadığı, çünkü Amerikalıların Rusya ile doğrudan savaşmak istemediği, Patriot sistemlerinin Ukrayna ordusu bu teknolojiyi kavrayana kadar birkaç ay içinde faaliyete geçeceği söylendi. Ukrayna ile müzakerelere hazırız ancak ABD'nin buna izin vermiyor.

Lavrov, Ukrayna etrafındaki durumu bir an önce çözmek istediklerini sözlerine ekledi.