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Lavaş ekmek arası uyuşturucu sevkiyatı

Hatay'ın Erzin ilçesinde, oğluna kurye aracılığıyla et döner arasında uyuşturucu gönderdiği belirlenen baba tutuklandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde yapılan uyuşturucu sevkiyatı pes dedirtti! Oğluna kurye aracılığıyla lavaş ekmeğe sarılı uyuşturucu gönderen baba tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine şüpheli M.Ş'nin oğluna kuryeyle gönderdiği pakette arama yaptı.

Polis, lavaş ekmeğe sarılı et döner dürüm arasına gizlenmiş 1,7 gram eroin buldu. Gözaltına alınan M.Ş, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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