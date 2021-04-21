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"Laiklik İslam'ı dışlamak için kullanılıyor"

Fransız eski Eğitim Bakanı Najat Vallaud-Belkacem, ülkede laikliğin yalnızca İslam'ı dışlamak için kullanıldığını belirtti.

Vallaud-Belkacem, France Inter radyosunda yaptığı açıklamada, "ayrılıkçı" yasa tasarı gündemdeyken cumhurbaşkanlığı seçimine bir yıl kala hükümetin ülkede düzenlediği laiklik oturumlarına ilişkin soru işaretlerinin olduğunu söyledi.

Laiklik ile savaş alanı yaratılmaması gerektiğine ancak hükümetin bu yönde arzusu olduğuna dikkati çeken Vallaud-Belkacem, laikliğin araçsallaştırıldığında insanların laikliği düşman olarak gördüğünü belirtti.

Vallaud-Belkacem, laikliğin aşırı sağ, sağ ve şimdiki hükümet tarafından araçsallaştırıldığını, yalnızca İslam'ı dışlamak için kullanıldığını vurguladı.

Sorunların çözülmesi için gençlere laikliğin farklı dinlere mensup kişilere saygı göstermek ve onlara ayrımcılık yapmadan muamele etmek olduğunun anlatılması gerektiğini ifade eden Vallaud-Belkacem, laikliğin kötü amaçlar için kullanılmaması gerektiğine işaret etti.

Vallaud-Belkacem, Macron'un selefi François Hollande'ın cumhurbaşkanlığı döneminde Eğitim Bakanlığı yapmıştı.

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