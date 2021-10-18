İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nın en büyük 5'inci adası La Palma’da yer alan Cumbre Vieja Yanardağı, 19 Eylül’den bu yana kül ve lav püskürmeye devam ediyor.

Kanarya Adaları Başkanı Angel Vctor Torres yaptığı açıklamada, Cumbre Vieja Yanardağı’nın faaliyetlerinin yakın zamanda bitmesi beklenmediğini ve yanardağdaki patlamaların henüz sonunun görünmediğini ifade etti.

Konuşmasında bilim insanlarının da görüşlerine değinen Torres, "Herkesin en büyük arzusu bu yönde olmasına rağmen patlamanın sona ermesinin yakın olduğuna dair herhangi bir işaret yok." dedi.

La Palma'da lav akışı sürüyor🌋



🔹İspanya’ya bağlı La Palma Adası'nda 19 Eylül’den bu yana faaliyette olan Cumbre Vieja Yanardağı’ndaki hareketliliğin süreceği tahmin ediliyor.

🔹Lavlar nedeniyle 754 hektar alan ve bin 835 bina yok oldu. Yaklaşık 7 bin kişi ise tahliye edildi. pic.twitter.com/IY8sJ3dc7l — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 18, 2021

1 günde 42 deprem oldu

La Palma’da son 24 saatte en büyüğü 4,3 olan toplam 42 deprem kaydedildi. La Palma bağlantılı 38 uçuştan 28’i iptal edildi.

Adada 19 Eylül’den bu yana lavlar nedeniyle 754 hektar alan ve bin 835 bina yok oldu. Yaklaşık 7 bin kişi ise adadan tahliye edildi.