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KYK yurt sonuçları açıklandı!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu GSB Yurtları 2022 - 2023 eğitim öğretim dönemi 1. faz yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu GSB Yurtları 2022 - 2023 eğitim öğretim dönemi 1. faz yerleştirme sonuçlarının açıklandığını canlı yayında duyurdu.

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