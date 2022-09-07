KYK yurt sonuçları açıklandı!
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu GSB Yurtları 2022 - 2023 eğitim öğretim dönemi 1. faz yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu GSB Yurtları 2022 - 2023 eğitim öğretim dönemi 1. faz yerleştirme sonuçlarının açıklandığını canlı yayında duyurdu.
📢Sevgili genç arkadaşlarım,— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) September 7, 2022
GSB Yurtları 2022 - 2023 eğitim öğretim dönemi 1. faz yerleştirme sonuçları açıklandı!
Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz...
Son kayıt tarihi: 9 Eylül Cuma 23.00
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