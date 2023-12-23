Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR sürücüsünü rehin aldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul mevkiinde bir kişi, TIR'ın içerisinde sürücüyü rehin aldı. Polis ve jandarma, Körfez Sevindikli mevkiinde yolu keserek trafiği durdurdu. Şahıs kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyledi.

Olay, akşam saatlerinde, Sakarya'da TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Fatih B., Sakarya'dan yola çıkan TIR'daki araç sürücüsünü rehin aldı. Daha sonra Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoluna devam eden TIR'ı, jandarma ekipleri durdurmak istedi. Elinde tabancayla TIR sürücüsünü rehin alan Fatih B.'nin içinde olduğu TIR'la, jandarmanın 'Dur' ihtarına da uymayarak kaçtı. Fatih B., jandarmaya araçtan ateş açtı. Şüpheli, TIR'ın içinde elinde tabancayla o anlarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Jandarma ve polis ekipleri, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde yolu kesip, trafiği durdurdu. Bölgeye polis özel harekat ekipleri de sevk edildi. Ekipler, TIR'daki, elinde tabancayla sürücüyü rehin alan Fatih B.'yi ikna etmeye çalışıyor.

Sosyal medya üzerinden canlı yayında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aradı ve ikna etti. Yetkililere teslim oldu.