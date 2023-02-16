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Kuzey Kore'nin yeni lideri Kim Ju Ae mi olacak?

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, piyasaya yeni çıkarılacak pullara kızı Kim Ju Ae ile fotoğraflarını bastırması sonrası Kuzey Kore'nin halefisi olarak gösterilmeye başlandı.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, piyasaya yeni çıkarılacak pullara kızı Kim Ju Ae ile fotoğraflarını bastırması sonrası Kuzey Kore'de halefisi olacağı konusunda tartışmalar başladı.

Kuzey Kore'nin nükleer füze test sırasında medya tarafından Kim Jong-un ve yaklaşık 10 yaşında olduğu düşünülen kızı Kim Ju-Ae'nin görüntülenmesi sonrası halefinin kızı olabileceği söylentilerini güçlendirdi.

Devlet tarafından işletilen Korea Stamp Corp. şirketinin internet sitesine göre, pulların Cuma günü itibarıyla kullanıma gireceği bildirildi.

 

 

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