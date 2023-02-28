Kuzey Kore'de radikal tarımsal üretim çağrısı

Kuzey Kore lideri Kim Jonh-Un, "tarımın istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimi" için yeni yollar bulunması gerektiğini vurgulamak amacıyla tarımsal üretimde radikal değişikliğe gidilmesi gerektiğini ifade etti.

Kim, toplantının asıl amacının bu yılki tahıl üretim hedefine ulaşmak için mükemmel bir fizibilite çalışması ile birkaç yıl içinde tarımsal üretimde radikal bir değişiklik getirmenin yollarını bulmak olduğunu söyledi.

Toplantıda ayrıca, disiplinli bir ulusal ekonomik plan ile devletin mali projelerini geliştirmenin yeni yolları üzerinde durulduğu kaydedildi.

Kuzey Kore'de gıda kıtlığının arttığı tahmin ediliyor

Güney Kore'deki özel GS&J Enstitüsünden kıdemli ekonomist Kwon Tae-jin ise 25 Şubat’ta 25 milyon nüfuslu Kuzey Kore'nin halkını beslemek için yaklaşık 5,5 milyon ton tahıla ihtiyacı olduğunu belirtti.

2011 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) yayımladığı raporda, Kuzey Kore'nin bu yıl yaklaşık 860 bin tonluk gıda kıtlığıyla karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.