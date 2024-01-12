Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırı: 6 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucunda 6 askerin şehit olduğunu, 7 askerin de yaralandığını duyurdu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."