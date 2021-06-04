Kuzey Akım 2 projesinin ilk hattında inşaat çalışmaları tamamlandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) yaptığı konuşmada, ekonomi, siyaset ve enerji gibi konulardaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya’nın ticarette dolar yerine yerel para birimlerinin kullanılmasını desteklediğini anlatan Putin, “Küresel mali sistem, dünya ekonomisinin güvenliğini ve istikrarını garanti altına almak için çeşitli rezerv para birimlerine ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Bu konuyu değerlendiriyoruz” diye konuştu.

ABD’nin dünyadaki rezerv parası dolara saygı duymadığını öne süren Putin, “Görünüşe göre dolara pek değer vermiyorlar çünkü siyasi mücadele aracı olarak kullanarak dolara zarar veriyorlar” sözlerini kullandı.

Dünya Bankası ve çeşitli uluslararası kuruluşların tahminlerine göre doların dünya rezervlerindeki payının azaldığını anlatan Putin, “ABD’nin müttefiklerinde de dahil, doların rezervlerdeki ve karşılıklı ticaretteki payı azalıyor” şeklinde konuştu.

Putin, petrolün borsada kullanılan bir emtia olması nedeniyle dolar üzerinden satıldığını anımsatarak, “Eğer petrol şirketleri anlaşmalarını dolar üzerinden yapmayı bırakırsa, bu doların rezerv para konumuna sert, çok sert bir darbe olur” değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Akım 2’nin ikinci hattı 2,5 ayda tamamlanabilir

ABD ve Avrupa’da tartışma konusu olan, Rus gazını Almanya’ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 projesine de değinen Putin, “Kuzey Akım 2’de ilk hattın inşası tamamlandı. İkinci hatta çalışmalar sürüyor. İlk hattan gaz sevkiyatı 10 gün içerisinde başlayabilir. Gazprom hat üzerinden gaz sevkiyatına hazır” sözlerini kullandı.

ABD gazının Avrupa pazarında Rus gazından yüzde 25 daha pahalı olduğunu savunan Putin, “ABD gazının yüzde 70’i hidrolik çatlatma tekniği kullanılarak çevreye zarar verecek şekilde üretiliyor. Buradaki ikilem, normal yolla üretilen Rus gazını almak mı yoksa çevre açısından daha karmaşık bir üretim süreci olan ABD gazını almak mı şeklindedir” dedi.

Putin, Kuzey Akım 2’nin ikinci hattının ise 2,5 ay içerisinde tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Putin-Biden görüşmesi

Rusya ve ABD arasındaki ilişkilere de değinen Putin, ABD’deki siyasi süreçlerin ikili ilişkileri etkilediğine işaret ederek, “Rus-Amerikan ilişkileri, ABD'deki iç siyasi süreçlerin rehinesi oldu. Bunun sona ereceğini umuyorum” dedi.

Putin, “Stratejik istikrar ve dünya için tehlikeli olan silahların sınırlandırılması, ABD’deki siyasi konjonktürden daha önemlidir” şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden ile 16 Haziran’da İsviçre’nin Cenevre kentinde görüşeceğini dile getiren Putin, görüşmede ikili ilişkileri ele alacaklarını belirterek, “İkili ilişkilerin iyileştirilmesi yönündeki yolları bulmalıyız. İlişkilerimiz bugün son derece düşük seviyededir. Bunu çok iyi biliyoruz” sözlerini kullandı.

Putin, Biden ile stratejik istikrar, silahsızlanma, uluslararası meselelerin yanı sıra yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ve terör ile mücadele, ekoloji ile ilgili konuları görüşeceklerini anlattı.

“Ukrayna ile ekonomi alanında normal ilişkiler kurmak istiyoruz”

Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkilere de değinen Putin, Ukrayna ile ilişkileri iyileştirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Putin, “Ekonomi alanında normal ilişkiler kurmalıyız. Bunu istiyoruz ve buna hazırız. Kararların alınmasında sağduyunun başta olacağını umuyoruz” açıklamasında bulundu.