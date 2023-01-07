Kuyumculara sahte altın satmaya çalıştı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kuyumculara sahte altın satmaya çalıştığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin, valizindeki sahte altınları Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki kuyumculara satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.
İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, şüpheli A.M'yi valizindeki sahte altınlarla yakaladı.
Öte yandan şüphelinin polis ekiplerince yakalanma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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