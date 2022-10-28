Kuyumcu dükkanında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kuyumcu dükkanında çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, tedavi altına alındı.
Şemikler Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı.
Yaşanan arbedede 1 kişi bıçakla yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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