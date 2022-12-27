Kuveyt'e kar yağdı!

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Umman, Katar, Kuveyt ile Bahreyn de serin ve yağışlı havanın etkisine girdi.

Söz konusu ülkelerin meteoroloji kurumları, bazı bölgelerde yağış ve olumsuz hava koşullarının devam edeceği uyarısında bulundu.

Suudi Arabistan Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; Riyad, Eş-Şarkiyye, El-Cevf, Hail ve El-Kasim bölgelerinde gök gürültülü sağanak, Alkan ve Zuhr bölgelerinin yüksek kesimlerinde kar beklendiği belirtildi.

Umman Meteoroloji Kurumu da ülkedeki yağışların perşembe gününe kadar devam etmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Katar meteoroloji yetkilileri ise ülkenin kuzeyinde şiddetli rüzgarın beklendiği ve denizde oluşabilecek dalgalar konusunda uyarıda bulundu.

Kuveyt Meteoroloji Kurumu da hava sıcaklığının düştüğü ülkede, çoğu bölgede gündüz saatlerinde havanın nispeten soğuyacağı ve çeşitli bölgelerde sağanak beklendiğini kaydetti. Açıklamada, ülkede akşam saatlerinde soğuk hava ve sağanağın etkisini artırmasının tahmin edildiği aktarıldı.

Bahreyn meteoroloji yetkilileri de günün ilerleyen saatlerinde hava durumunun parçalı bulutlu olmasının gece ise yer yer yağmur ihtimalinin beklendiğini açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin bazı bölgeleri de yağıştan etkilendi. Yerel basına göre, Dubai, Abu Dabi ve Şarika emirlikleri başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde yağmur etkili oldu.

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