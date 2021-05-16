Kuveyt Meclis Başkanı, Hamas lideri Heniyye'ye ülkesinin desteğini iletti

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ganim görüşmede, Kudüs ve Gazze Şeridi'ndeki çocuklar, kadınlar, Müslümanlar ve Hristiyanların kutsal mekanlarına yapılan haksızlık ve saldırılara karşı Filistin halkını desteklediklerini söyledi.

Kuveyt'in Filistinlilerin haklarını destekleyen ve İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerini reddeden değişmez tutumunu vurgulayan Ganim, Kuveyt Meclisinin bölgedeki durumu takip etmek ve Filistinlileri destekleyen kararlar çıkarmak için Uluslararası Parlamenterler Birliği Genel Sekreterliği ile bir toplantı düzenleme aşamasında olduğunu aktardı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi yaralandı.