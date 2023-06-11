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Kuşadası Körfezi ve Adana'da peş peşe depremler!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kuşadası Körfezi'nde 4.2 ve dakikalar sonra Adana'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meyadana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.42'de Kuşadası Körfezi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kuşadası'nın yaklaşık 10 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinden 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

İkinci deprem

AFAD, dakikalar sonra Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

Saat 07.47'de gerçekleşen depremin 4.85 km derinlikte olduğu bildirildi.

Meydana gelen iki deprem çevre illerden de hissedildi.

 

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