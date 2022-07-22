Kurulan ve kapanan şirket sayısı açıklandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, haziran ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziranda kurulan şirket sayısı mayısa kıyasla yüzde 41,9 artarak 9 bin 438'den 13 bin 396'ya çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 32 artışla 2 bin 640 oldu. Mayısta 2 bin şirket kapanmıştı.

Haziranda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,1, kapanan şirket sayısı yüzde 115,3 artış gösterdi.

haziranda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 41,9, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 54,8, kooperatif sayısı yüzde 40,7 artış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 32, kooperatif sayısı yüzde 113, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 60,6 arttı.

Haziranda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 40,1, kooperatif sayısı yüzde 38,3 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,7 azaldı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 115,3, kooperatif sayısında yüzde 167,4, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 36,6 artış oldu.

Tüm illerde şirket kuruldu

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin yüzde 86,3'ünü limitet şirketler, yüzde 12,5'ini anonim şirketler, yüzde 1,2'sini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 42,2'si İstanbul, yüzde 8,9'u Ankara, yüzde 5,5'i İzmir'de kuruldu. Haziranda tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 4 bin 747'si ticaret, 2 bin 43'ü imalat ve 1502'si inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 935'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 513'ü inşaat, 333'ü imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Haziranda kapanan şirket ve kooperatiflerin 911'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 398'inin inşaat, 330'unun ise imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 837'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 303'ünün inşaat, 240'ının imalat sektöründe faaliyet gösterdiği kayıtlara geçti.

Haziranda 166 kooperatif kurulurken bunların 100'ü konut yapı, 23'ü işletme kooperatifi, 14'ü tarımsal kalkınma kooperatifi olarak işbaşı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 2 bin 228 yabancı ortak sermayeli şirketin 153'ü Rus ve 147'si İran ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 194'ü anonim, 2 bin 34'ü limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Bu yıl kurulan şirketlerin 1415'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 550'si gayrimenkul acenteleri, 474'ü işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe çalışacak.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 80,8'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.