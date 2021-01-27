Kurucu Nazım Salur açıkladı

Getir kurucusu Nazım Salur, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Getir'in Londra'da faaliyete geçtiğini duyurdu.

Nazım Salur Getir’in Türkiye dışında da faaliyete geçmesine dair son gelişmeleri ve yeni finansman planlamalarını Bloomberg HT ekranlarında anlatmıştı.

Bu yıl en az Türkiye dışında 3 ülkede de faaliyete geçeceklerini söyleyen Salur, yakın zamanda açıklayacakları şehrin Avrupa’da olduğunu da belirtmişti. Halka açılma konusunda da Getir Kurucusu, kısa vadede böyle bir planlarının olmadığını ifade etmişti.

Getir'den yapılan yazılı açıklamada yurtdışı büyüme için gerçekleştirilen ikinci fonlama turunda 128 milyon dolar fonlama sağlandığı belirtilmişti.

Fonlama ile birlikte Getir yaklaşık 850 milyon dolarda değerlendi. Getir’in fonlama sağladığı kurumlar arasında Michael Moritz’in Crankstart Investments ve Brazilian Base Partners’ının yanı sıra, Tiger Global, Goodwater Capital, Revo, Fiba ve Esas yer aldı.