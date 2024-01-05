Kurtuşmuş, şehit Fethi Sekin ve Musa Can’ı andı!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'de 7 yıl önce terör saldırısını önlerken şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ile saldırıda kurşunların isabet etmesi sonucu şehit olan adliye personeli Musa Can'ı andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İzmir Adliyesine düzenlenen hain terör saldırısını, masum insanlarımızı korumak için canını ortaya koyarak önleyen kahraman polis memurumuz Fethi Sekin'i ve aynı saldırıda hayatını kaybeden adliye personeli Musa Can'ı, şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.