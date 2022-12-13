Kurtulmuş'tan son dakika açıklamaları

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV “Özel Röpotaj” yayınında Ahmet Arpat'ın sorularını yanıtlıyor.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Çok vahim bir şey, büyük bir skandal, bu bir insanlık suçudur. Bunun üstüne gitmek, takipçisi olmak, bu olayın suçlulalarının suçları sabit görülürse cezalandırılmasını talep etmek lazım.

AK Parti olarak bu konunun takipçisiyiz. Burada bir toplumsal duyarlılığı ortaya koymak lazım.

Bu kız çocuğu Aile Bakanlığı'nın koruması altında. Bu gerçekten insanlık dışı bir şey. Bu konu üzerinden bazı camiaların ya da bazı toplum kesimlerinin tamamı suçlu gibi davranıyorlar bu olmaz. Suçun şahsiliği ilkesi vardır. Bunun üzerinden bazı camiaları, bazı kurumları töhmet altına bırakmak doğru değildir.

Bu tarz olaylarda adeta 1400 yıllık İslam camiasından hınç alırcasına yapılan yorum yapan çevreler var.

Herhangi bir hata varsa, örtbas etme olayı varsa bunun da gereği yapılır. Zaten mahkeme bu konuda herhangi bir gizlilik kararı almamış.