Kurtulmuş: “Taraf olmamaya özen gösterdik”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu’nda düzenlenen Foto Muhabirleri Derneği Basın Ödülleri Töreni’nde konuştu.

Kurtulmuş, salı günü Meclis Genel Kurulu'nda, Yargıtay 3'üncü Dairesinin Can Atalay hakkındaki kararının okutulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, "TBMM'de Can Atalay'la ilgili karar okundu. Tartışma yapıldı. Üç günlük ziyaretim oturumla ilgili ya da mahkeme kararının okunmasıyla uzaktan yakından ilgisi yok. Aylar öncesi planlanmış geziyi icra ettik" dedi. Kurtulmuş, kendisinin Meclis'te ya da Türkiye'de bulunması halinde dahi kararın Genel Kurulu yöneten nöbetçi TBMM Başkanvekili tarafından okutulacağını söyledi.

Bu haftada Bekir Bozdağ nöbetçi olduğunu anımsatan Kurtulmuş, "İki yüksek yargı arasındaki görüş farklılıklarının tarafı olmamak için özen gösterdik. TBMM ne Anayasa Mahkemesini ne Yargıtayı denetleyen bir kurum değil" dedi.

Kurtulmuş bu zamana kadar Atalay kararının okutulmamasının altında yatan nedeni de açıkladı. Kurtulmuş, Atalay hakkındaki 'hukuki süreçlerin tamamlanması' ve 'iki yüksek mahkeme arasındaki görüş farklılıklarının düzelebileceği zeminin oluşmasını' beklediklerini söyledi.