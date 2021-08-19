Kurtulmuş: "Küçük kıyametin izleri tamamen silinecek"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve beraberindeki AK Parti heyeti, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinden etkilenen vatandaşları ziyaret ederek, bölgede incelemelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşmasında önemli satır başları;

Bozkurt'ta yaşanan bir afet olmanın çok ötesinde tabir yerindeyse küçük bir kıyamet gibidir. Önüne gelen her şeyi yıkan büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldık. İlk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, sayın bakanlarımız, kurum ve kuruluşlarımızın son derece aktif bir şekilde olaya müdahale etmesinin sonucunda yaralar hızla sarılmaya başlanmıştı. Buradaki küçük kıyametin izleri tamamen silenecek ve durum en kısa zamanda telafi edilmeye çalışılacaktır.

Bu tür büyük afetler karşısında 3 önemli konunun birlikte olması gerektğini biliyoruz. Birincisi çok kuvvetli bi siyasi irade, ikincisi çok donanımlı kurum ve kuruluşların varlığı ve üçüncüsü ise sahada tüm gücü ve samimiyetiyle çalışan insanlardır. Burada bu üçü biraraya geldi.