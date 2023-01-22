Kurtulmuş: ''İsveç'in NATO'ya üyeliği çok uzak bir noktaya düştü''

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Samsun'da basın toplantısı düzenledi.

Kurtulmuş, basın toplantısında yaptığı konuşmasında İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstererek ''İsveç'in NATO'ya üyeliği açıkça söylüyorum çok uzak bir noktaya düşmüştür.'' ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, '''Öyle görünüyor ki aralarındaki fikir ayrılığı göründüğünden daha derin. Bunun bir sonucu olarak çoklu adayla da seçime gidebilirler. Fakat adayları kim olur, nasıl bir yol izlerler bunlar bizim tartışacağımız şeyler değil.''

Kurtulmuş, ''Bu millet ne yaptığını bilenle ne yapacağını dahi açıklayamayan arasında bir tercih yapacaktır. Milletimiz böylesi parçalı bir yapıya güvenmez, itibar etmez.''