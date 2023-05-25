Kurtulmuş: Hiçbir zaman al ver pazarlığı içinde olmadık

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Sinan Bey'in aldığı oyların analizini iyi yapmak lazım. Biraz protest bir oy. İlk ortaya koydukları duygu; özellikle Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, teröre karşı mücadele, siyasette terörün gölgesinin olmaması konusunda ortak bir eğilim anlaşılıyor."

"PKK/PYD karşıtlığının yüzde 5.2'nin ana damarını oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu oyların Tayyip Erdoğan'a kayış göstereceğini söyleyebiliriz."

"O kitlenin bir numaralı tercihi terörle mücadele olduğunu, PKK/PYD karşıtlığı olduğunu biliyoruz. Terörle mücadelede çok net mücadelede duran sayın Cumhurbaşkanımızı ana gerekçelerden birisi olduğunu tercih ediyoruz."

"Bazı HDP'li aktörlerde şunu bile söyleyenler oldu, 'Biz de Suriye'dekiler, Rojava bölgesindekiler gibi büyük kazanımlar elde edeceğiz'. Orada ne kazanım var? Şehirler yıkılmış. Yerel yönetim özerkliğinin Kılıçdaroğlu tarafından açıkça dile getirilmesi. Bazı mitinglerde Apo'ya özgürlük sloganları atılması. Bütün bunlar vatandaşta tedirginlik oluşturdu."

"Kılıçdaroğlu bir kere HDP'ye çağrıda bulundu mu?"

"Bunların iplerinin kimlerin elinde olduğu bellidir. Emperyalistlerin, vekalet savaşı adı altında terör örgütlerini kullanarak bölgeyi parçalamak istedikleri aşikardır."

"Çok açık söylüyorum içlerindeki kini artık gizleyemiyorlar. 'Erdoğan iktidarı giderse hepimizi öldürecekler' dedi bir tanesi. Fırsat bu fırsat biz burada Erdoğan'ı bir şekilde indirip Kılıçdaroğlu'na destek verelim dediler."

Birtakım FETÖ'cü hesaplar tarafından da aynı durum geçerlidir. Bütün güçleriyle bu seçime asıldılar, Kılıçdaroğlu seçilsin noktasında. Erdoğan'ın karşısında konumlanmış bir başka politik aktör var; Kılıçdaroğlu. Dünyanın sayılı dergilerin, itibarı, tirajı olanlar manşet attılar."

Hazırladıkları kapaklar, yazdıkları yazıların hepsi psikolojik harekatıydı. 'Tayyip Erdoğan'ı devrini, sandığa gidin demokrasiye sahip çıkın, 2023'ün en önemli seçimdir' diye yayın yaptılar."

"Kılıçdaroğlu şunu açık söyleyebilirdi; ey HDP kalkın Kandil'e dönün, PKK/PYD'ye dönün; ey terör örgütleri biz PKK'nın Kürt halkı üzerindeki baskısını kabul etmiyoruz, diye bir kere HDP'ye çağrısı oldu mu? Oradan gelen desteğe eyvallah diyen, o destekten medet uman bir aday olduğunu da unutmayın. Aynı şeyi FETÖ hesapları için de söyleyebilirim."

"Sayın Özdağ bizden bakanlık talep etti"

"Bunu söylemek istemezdim ama sayın Özdağ, göçmenlerin gönderilmesiyle ilgili bir bakanlık talebinde bulundu. Bu kadar tartışmadan sonra söylemek hakkaniyeti teslim bakımından olur."

"Bir bakanlığın verilmesi ve göç meselesinin o bakanlık üzerinden düzenlenmesi, tercihan İçişleri Bakanlığı üzerinden düşünülüyordu. Göç meselesinin bizim tarafından düzenlenmesinin doğru olacağı, tercihen İçişleri Bakanlığı olmasının doğru olacağını ifade etti."

"Ben de verdiğim cevabı söyleyeyim; Cumhur İttifakı başından itibaren hiçbir şekilde al ver pazarlığı içerisinde olmadık. Cumhur İttifakı'na katılan hiçbir partinin böyle bir pazarlığı olmamıştır. Karşı tarafla daha evvel temasın olduğunu söyledi, görüşmeden sonra da temas olabileceğini söyledi. Biz de açık pazarlık değil ilkesel duruşumuz olduğunu söyledik."

"Vatandaşımız 'Erdoğan'ı bırakmayacağız' dedi"

"50+1 dolayısıyla ilk sefer bir durumla karşılaşıyoruz. Seçim ilk turda bitmiyor. Vatandaşımız birinci turda 'Biz Erdoğan'ı bırakmayacağız' dedi. Büyük bir başarıdır, muhteşem bir başarıdır."

"Meclis'te çoğunluğu alması da muhteşem bir başarıdır. Burada bileşik kaplar oluştu. İlkesel müştereklik olmasaydı bir MHP'linin, Yeniden Refah Partili'nin, BBP'linin bu kadar rahat şekilde Cumhurbaşkanımıza oy vermesi mümkün olur muydu?"

"Parlamento çoğunluğu olmayan başkan rahat çalışamaz"

"Seçimi Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız ciddi bir oy farkıyla kazanacaktır. Hangi şart altında neyin ne olacağı anayasal düzen içinde tanımlanmıştır. İlk sefer seçimi ikinci tura bıraktık. Cumhurbaşkanlığı sistemini 5 yıldır uyguluyoruz."

"Bunu revize edilebilmesi bazı noktalarda konuşulabilir. Seçim beyannamesinde bunu dile getiriyoruz. ABD'de topal ördek tabirini kullanıyorlar. Başkan ile senato farklıysa orada karar çıkmıyor. Burada böyle bir ihtimal görmüyorum."

"Parlamento çoğunluğu olmayan Başkanın çok rahat çalışmayacağı aşikardır. 50 +1 konuşulabilir. Şu anda oyun devam ederken kural değişmez."

"Montaj meselesi gündemimize hiç gelmedi"

"Bu konu gündemimize hiç gelmedi. Nerede yapıldı vs. Bence içeriğine bakmak lazım. Sayın Kılıçdaroğlu şunu söyleyebiliyor mu; yani PKK'lılar Kılıçdaroğlu'na oy verin demediler."

"Burada esas mesele terör baronlarının açık desteği. Burada belki kolaj yapılmıştır. İçeriği yanlış mı? Evet bu içerik doğru. Bu içerikle ilgili başka görüntülerin olduğunu cümle alem biliyor."