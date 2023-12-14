Kurtulmuş, başsağlığı mesajı yayınladı!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bir başsağlığı mesajı yayınladı. Başkan Kurtulmuş’un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

“Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez’i yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kaybettik.

Hasan Bitmez'e Allah’tan rahmet; ailesine, Saadet Partisi camiasına, Meclisimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

Bu arada TBMM Genel Kurulu'nda da Bitmez için çeşitli konuşmalar yapıldı. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, ilk olarak Bitmez'in vefatına ilişkin bilgi verdikten sonra başsağlığı mesajları için siyasi parti gruplarına söz verdi.

Partilerin temsilcilerinin konuşmasının ardından oturuma 1 saat ara verildi.