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Kurtulmuş, Bahreyn’de ziyarette bulundu!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn'in başkentti Manama’da ziyaretlerde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn'in başkenti Manama'da, Kur'an-ı Kerim Müzesi, El Fetih Camii ve Bahreyn Ulusal Müzesi'ni ziyaret etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Bahreyn'in başkenti Manama'da, Kur'an-ı Kerim Müzesi'ni, El Fetih Camii'ni ve Bahreyn Ulusal Müzesi'ni ziyaret ettiği belirtildi.

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