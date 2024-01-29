Kurtulmuş, Bahreyn’de ziyarette bulundu!
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn'in başkentti Manama’da ziyaretlerde bulundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn'in başkenti Manama'da, Kur'an-ı Kerim Müzesi, El Fetih Camii ve Bahreyn Ulusal Müzesi'ni ziyaret etti.
TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Bahreyn'in başkenti Manama'da, Kur'an-ı Kerim Müzesi'ni, El Fetih Camii'ni ve Bahreyn Ulusal Müzesi'ni ziyaret ettiği belirtildi.
Yorumlar